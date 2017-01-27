Авторизация

Регистрация
  • USD 60.32
  • EUR 64.34
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

В Ростове травмировался пенсионер, прыгая по крышам, чтобы сократить путь домой

В Ростове травмировался пенсионер, прыгая по крышам, чтобы сократить путь домой

В Ростове травмировался 62-летний мужчина, когда прыгал по крышам гаражей.

Пенсионер упал с высоты 2,5 метра. Инцидент произошёл ночью 27 января в Октябрьском районе Ростова на улице Гагринской.

Свидетели несчастного случая вызвали «скорую», сообщает DonDay.ru. Приехавшим на вызов врачам ростовчанин рассказал, что он хотел поскорее добраться домой, поэтому решил сократить путь через гаражи.

Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом со смещением верхней трети левой голени.

В тяжелом состоянии пенсионера-экстремала доставили в отделение сочетанной травмы БСМП № 2.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!