В Ростове травмировался пенсионер, прыгая по крышам, чтобы сократить путь домой





В Ростове травмировался 62-летний мужчина, когда прыгал по крышам гаражей.



Пенсионер упал с высоты 2,5 метра. Инцидент произошёл ночью 27 января в Октябрьском районе Ростова на улице Гагринской.



Свидетели несчастного случая вызвали «скорую», сообщает DonDay.ru. Приехавшим на вызов врачам ростовчанин рассказал, что он хотел поскорее добраться домой, поэтому решил сократить путь через гаражи.



Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом со смещением верхней трети левой голени.



В тяжелом состоянии пенсионера-экстремала доставили в отделение сочетанной травмы БСМП № 2.