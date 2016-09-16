В Ростове судебный пристав избила предпринимателя, которая пришла к ней на прием



В Ростове судебный пристав избила в своем кабинете девушку-предпринимателя, которая пришла к ней на прием.



Инцидент произошел в отделе судебных приставов Первомайского района. По словам пострадавшей стороны, пристав, пытаясь отнять документы, начала бить посетительницу руками. Девушка стала звать на помощь и попыталась выбежать в коридор, тогда сотрудница службы схватила ее за шубу, но увидев в коридоре других посетителей вытолкнула ростовчанку из кабинета. Девушка упала, получив перелом.



На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. В настоящее время правоохранители выясняют все детали случившегося.

- По факту нанесения телесных повреждение жительнице Ростова проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.