В Ростове судебные приставы опечатали Дом офицеров из-за нарушений пожарной безопасности



По решению суда в Ростове закрыли Дом офицеров, расположенный на проспекте Буденновском.



16 мая сотрудники Ленинского отдела службы судебных приставов УФССП по Ростовской области опечатали главный вход в здание.

– Судебный пристав-исполнитель в присутствии понятых осуществил исполнение решения суда, опечатав двери главного входа в ФГБУ «Дом офицеров», - сообщили в ведомстве.



В службе добавили, что деятельность Дворца культуры прекращена до устранения нарушений требований пожарной безопасности.



Напомним, что проверки мест массового скопления людей начались по всей стране после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Тогда в пожаре погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.