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В Ростове судебные приставы опечатали Дом офицеров из-за нарушений пожарной безопасности

В Ростове судебные приставы опечатали Дом офицеров из-за нарушений пожарной безопасности
По решению суда в Ростове закрыли Дом офицеров, расположенный на проспекте Буденновском.

16 мая сотрудники Ленинского отдела службы судебных приставов УФССП по Ростовской области опечатали главный вход в здание.
– Судебный пристав-исполнитель в присутствии понятых осуществил исполнение решения суда, опечатав двери главного входа в ФГБУ «Дом офицеров», - сообщили в ведомстве.

В службе добавили, что деятельность Дворца культуры прекращена до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Напомним, что проверки мест массового скопления людей начались по всей стране после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Тогда в пожаре погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

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