В Ростове студент пропал накануне экзамена





В Ростове 24-летний студент пропал накануне экзамена. По словам родственников, Игорь Беленьков не появляется дома с 13 июня. Его телефон не отвечает.



Близкие считают, что молодой человек намеренно не явился на госэкзамен в институт. Уходя из дома, он взял с собой походный нож и рюкзак. Родные предполагают, что Игорь может находиться в районе площади 2-й Пятилетки, в Ботаническом саду или Щепкинском лесу.



Парень, предположительно, был одет в светлую клетчатую рубашку, темно-синие джинсы, черные кеды. При себе у него был черно-серый рюкзак с нашитой георгиевской ленточкой.



Всех, кто что-нибудь знает о том, где находится Игорь Беленьков или видел его, просят связаться с родственниками по телефону: 8-928-627-43-97.