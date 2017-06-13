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В Ростове студент пропал накануне экзамена

В Ростове студент пропал накануне экзамена

В Ростове 24-летний студент пропал накануне экзамена. По словам родственников, Игорь Беленьков не появляется дома с 13 июня. Его телефон не отвечает.

Близкие считают, что молодой человек намеренно не явился на госэкзамен в институт. Уходя из дома, он взял с собой походный нож и рюкзак. Родные предполагают, что Игорь может находиться в районе площади 2-й Пятилетки, в Ботаническом саду или Щепкинском лесу.

Парень, предположительно, был одет в светлую клетчатую рубашку, темно-синие джинсы, черные кеды. При себе у него был черно-серый рюкзак с нашитой георгиевской ленточкой.

Всех, кто что-нибудь знает о том, где находится Игорь Беленьков или видел его, просят связаться с родственниками по телефону: 8-928-627-43-97.

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