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В Ростове сторонники Навального вышли на митинг

В Ростове сторонники Навального вышли на митинг

В Ростове утром 12 июня сторонники оппозиционера Алексея Навального вышли на митинг.
Санкционированный митинг проходит в сквере имени города Дортмунда, расположенном на пересечении улицы Тружеников и проспекта Стачки в Советском районе Ростова. Акция проходит под девизом «Требуем ответов».

На данный момент в сквере собрались порядка 100 человек. При входе на площадку сотрудники полиции проводят досмотр сумок и личных вещей участников акции.
В парке установили небольшую сцену для выступлений активистов.

Напомним, в донской столице это уже второй митинг, организованный сторонниками оппозиционера, создателя «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. 26 марта сторонники политики провели несанкционированную акцию в центре Ростова на Театральной площади. Тогда несколько человек задержала полиция.

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