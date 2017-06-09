В Ростове сторонники Навального вышли на митинг





В Ростове утром 12 июня сторонники оппозиционера Алексея Навального вышли на митинг.

Санкционированный митинг проходит в сквере имени города Дортмунда, расположенном на пересечении улицы Тружеников и проспекта Стачки в Советском районе Ростова. Акция проходит под девизом «Требуем ответов».



На данный момент в сквере собрались порядка 100 человек. При входе на площадку сотрудники полиции проводят досмотр сумок и личных вещей участников акции.

В парке установили небольшую сцену для выступлений активистов.



Напомним, в донской столице это уже второй митинг, организованный сторонниками оппозиционера, создателя «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. 26 марта сторонники политики провели несанкционированную акцию в центре Ростова на Театральной площади. Тогда несколько человек задержала полиция.