В Ростове стихийный базар на Буденовском перенесли на Крепостной



В Ростове торговые ряды на Буденовском перенесли на Крепостной и частично на Халтуринский переулки. При этом расписание базара не изменилось.

Пользователь соцсетей рассказывают, что ярмарка будет работать на Крепостном в районе улицы Текучева. Также сообщается, что некоторые продавцы переехали на Халтуринский переулок, на территорию возле улицы Текучева.



При этом расписание ярмарки осталось таким же. Продукты можно приобрести каждые выходные.



Раннее 14 июля власти ликвидировали уличные торговые ряды в микрорайоне Рабочий городок. Сначала сотрудники администрации попросили продавцов покинуть территорию. После того, как те оказали сопротивление, рынок разогнали бойцы ОМОНа.