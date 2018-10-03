В Ростове стали известны даты изменения городских маршрутов



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Стали известны точные даты изменения городских маршрутов. Так, с 21 октября маршрутки № 94-МТ и № 96-МТ отменяются, их заменят автобусами № 94 и № 96 «ГПЗ-10 – Сельмаш – ГПЗ-10», сообщает «Ростовский городской транспорт».



С 26 октября появится новый маршрут № 2А «ЖК Измаильский парк – Центральный рынок», а маршрутки №№4, 6, 21, 34, 45, 47, 52, 65, 77, 78, 83. Микроавтобусы №№8, 23, 25, 56, 44, 55, 63, 93 заменят автобусами. Маршрут № 11 станет маршрутом № 13, № 67-МТ номером 67А. Автобус № 77 поедет по схеме маршрута № 46.



Также 26 октября начнет работать автобус №76 «Гребной канал – Рабочий городок». С 15 до 21 единиц транспорта увеличится на маршрутах № 78 и № 83, а на маршруте № 33 – с 6 до 15 единиц.



С 30 октября станет больше автобусов № 31 «Центральный рынок – Очистные сооружения». на По маршруту будут курсировать четыре единицы. Маршрутки №19 и № 20 заменят автобусами.



Маршрутное такси №29 заменят автобусами № 29 «Сельмаш – Институт Сервиса» и № 52 «пл. Чкалова – Главный ЖД Вокзал». Маршрутку № 58 заменит автобус № 50, следующий по улице Нансена вместо проспекта Ленина. Автобусы № 53 и № 68 будут двигаться по кольцевой схеме.



С этой же даты микроавтобус №88 заменит автобус № 82 «Главный ЖД Вокзал – Александровка». На маршруте будут работать 13 автобусов большой вместимости. Перестанет действовать маршрут № 92-МТ, но заработают маршруты № 92 «ЖК Платовский – Центральный рынок» и № 92А «СТ Агропром – Центральный рынок».



С 30 октября начнёт работу и маршрут № 62 «Соловьиная роща – площадь Карла Маркса». Маршруту № 9 присвоят номер № 60А, а вместо микроавтобуса № 12 в ЖК «Акварель» пустят автобус № 12. Отменяется № 35А, а в ЖК «Платовский» поедет автобус № 35.



С 1 ноября открываются маршруты № 18 и № 81 из микрорайона Суворовский до площади Карла Маркса и Сельмаша. Всего по ним будут курсировать 20 единиц транспорта. Маршрутки №№24, 30, 71 заменят автобусами №24, № 30 и № 72. Перестанут существовать маршруты № 42А и № 95-МТ. Пассажирам предлагают воспользоваться маршрутом № 93 «ГПЗ-10 – завод Алмаз».



