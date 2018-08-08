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В Ростове сотрудника управления МВД на транспорте обвинили в мошенничестве

В Ростове сотрудника управления МВД на транспорте обвинили в мошенничестве
Сотрудника ростовского линейного управления МВД на транспорте обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. Специалиста отдела по работе с личным составом подозревают в получении взятки.

По данным следствия, в период с июня по июль этого года подозреваемый предложил помощь кандидату, желающему пройти службу в ЛУ МВД. За содействие в трудоустройстве он запросил 60 тысяч рублей.

20 июля специалист отдела получил деньги на вышеуказанную сумму. Он потратил средства по своему усмотрению.

В рамках следственных действий были проведены обыски. В данный момент подозреваемый задержан, он находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

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