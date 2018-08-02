В Ростове состоится веломарафон



4 июля в Ростове состоится велопробег. Спортсмены проедут 10 километров по девяти улицам города. Информацию об этом передает Управление по физической культуре и спорту.



Участники соберутся в 8 часов возле здания Ростсельмаша, а в девять начнется веломарафон. Дистанция проходит через девять улиц и одну площадь: ул. Российская – ул. Шаденко – ул. Вересаева – пр. 40-летия Победы – ул. Черевичкина – ул. 38-я Линия – Октябрьская площадь – ул. Шолохова – пересечение улицы 14 Линия и Шолохова.



Торжественный финиш состоится в парке Островского. Для велосипедистов выступят известные ростовский музыкальные группы. Кроме того, запланированы викторины с призами.