В Ростове состоится рыцарский турнир «Меч Дона»



В Ростове пройдут фестиваль средневековой культуры и рыцарский турнир «Меч Дона». Событие состоится 29 сентября в 11 часов в парке имени Горького.



Известно, что в ходе мероприятия посетители смогут принять участие в мастер-классах по плетению, лепке, каллиграфии и геральдике. Однако самым ожидаемым станет рыцарский турнир, участники которого сразятся в полноконтактных средневековых боях.



Кроме реконструкции доспехов и оружия, зрители также смогут увидеть предметы быта и танцы того времени.