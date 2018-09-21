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В Ростове состоится рыцарский турнир «Меч Дона»

В Ростове состоится рыцарский турнир «Меч Дона»
В Ростове пройдут фестиваль средневековой культуры и рыцарский турнир «Меч Дона». Событие состоится 29 сентября в 11 часов в парке имени Горького.

Известно, что в ходе мероприятия посетители смогут принять участие в мастер-классах по плетению, лепке, каллиграфии и геральдике. Однако самым ожидаемым станет рыцарский турнир, участники которого сразятся в полноконтактных средневековых боях.

Кроме реконструкции доспехов и оружия, зрители также смогут увидеть предметы быта и танцы того времени.

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