В Ростове состоится досудебное слушание по иску Децла к Басте



В Ростове состоится досудебное слушание по иску Децла к Басте. По имеющейся информации, 13 июля в суде Октябрьского района пройдет собеседование с судьей, на котором адвокаты артистов получат предложение решить конфликт мирным путем. Если одна из сторон не захочет идти на мировую, то выяснять отношения рэперам придется на заседаниях.



Ранее Rostov.ru писал, что 26 июня Кирилл Толмацкий подал на Василия Вакуленко в суд. Причиной иска стали оскорбления в социальных сетях. Баста от души поиздевался над коллегой. Василий Вакуленко сравнивал прическу Децла с шевелюрой мамонтового осла, а после утверждал, что Толмацкий - «удивительный пример фекалий, которые тонут».



Конфликт уходит корнями в август 2016 года, когда Кирилл Толмацкий пожаловался на шум в клубе «Газгольдер». По словам рэпера, шум из заведения мешал ему спокойно находиться в собственной квартире. В ответ на это Баста начал строчить в «Твиттере» оскорбления на Децла. Толмацкий подал в суд на Вакуленко и потребовал с ростовчанина один миллион рублей. В декабре 2016 года суд постановил, что Баста должен выплатить Децлу 50 тысяч за нанесение морального ущерба. Требования удалить оскорбления из соцсети удовлетворены не были.