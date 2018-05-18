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В Ростове снова провалился асфальт

В Ростове снова провалился асфальт
В донской столице случился очередной серьезный провал асфальта. На этот раз дорожное покрытие просело на пересечении улицы 40-я Линия с улицей Вересаева. Местные жители запечатлели на фото огромную яму.

На снимке отчетливо видно, что место провала огородили сигнальной лентой и вставили ветку, чтобы водители видели выбоину. Стоит отметить, что асфальт в донской столице проваливается регулярно. Так, 10 мая на 31-й Линии после ремонта снова осело дорожное покрытие.

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