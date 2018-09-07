В Ростове снимут несколько сцен сериала «По законам военного времени-3»



В Ростове снимут несколько сцен сериала «По законам военного времени-3». Как сообщил режиссер многосерийного фильма Евгений Серов, съемки пройдут в центре донской столицы.



По сценарию события будут разворачиваться летом и осенью 1944 года в Одессе. В городе опергруппа следователей СМЕРШа и военной прокуратуры противостоит диверсантам — завербованным агентам Абвера. Сезон начнется со сцены нападения на кинотеатр в Москве.

Сейчас сериал снимают в Таганроге. В киноленте город представлен Одессой.



В съемках участвуют известные артисты — Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный. Премьера многосерийного фильма назначена на 2019 год.