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В Ростове снимут несколько сцен сериала «По законам военного времени-3»

В Ростове снимут несколько сцен сериала «По законам военного времени-3»
В Ростове снимут несколько сцен сериала «По законам военного времени-3». Как сообщил режиссер многосерийного фильма Евгений Серов, съемки пройдут в центре донской столицы.

По сценарию события будут разворачиваться летом и осенью 1944 года в Одессе. В городе опергруппа следователей СМЕРШа и военной прокуратуры противостоит диверсантам — завербованным агентам Абвера. Сезон начнется со сцены нападения на кинотеатр в Москве.
Сейчас сериал снимают в Таганроге. В киноленте город представлен Одессой.

В съемках участвуют известные артисты — Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный. Премьера многосерийного фильма назначена на 2019 год.

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