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В Ростове следователи начали проверку по прогулке 1,5 годовалого малыша на морозе

В Ростове следователи начали проверку по прогулке 1,5 годовалого малыша на морозе

В Ростове следователи начали проверку по факту публикации в СМИ информации о полуторагодовалом ребёнке, оказавшемся раздетым на морозе.

Как сообщалось ранее, малыша обнаружили местные жители днем 9 февраля на улице Таганрогской. Ростовчане увидели мальчика, гуляющего в одиночку на холоде, рядом с домом 126/1. Как выяснилось, родители оставили своего сынишку под присмотром дяди. Но родственник уснул. В это время крошка, который был в одних ползунках, вышел из дома и через незапертую калитку попал на улицу, где гулял пока его не увидели местные жители и вызвали скорую помощь.
- В ходе проверки следователи установят все обстоятельства, изложенные в публикации, и дадут правовую оценку действиям родителей ребенка по надлежащему исполнению ими своих родительских обязанностей, - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

По результатам проверки следствием будет принято соответствующее решение.

Напомним, ребёнка доставили в детское отделение городской больницы № 20. Врачи диагностировали у него общее переохлаждение и обморожение рук и ног.

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