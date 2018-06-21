В Ростове скончалась дочь героя штурма Рейхстага Ирина Берест



Из жизни ушла дочь героя штурма Рейхстага жительница Ростова Ирина Берест. Об этом сообщил председатель Ростовского отделения ВООПИиК Александр Кожин. Женщина умерла 24 июня в ЦГБ, куда попала за неделю до смерти. Ей было 70 лет.



Многие годы ростовчанка боролась за сохранение памяти об отце. Ирина пыталась восстановить справедливость и добивалась признания заслуг своего отца.



Алексей Прокопьевич Берест - герой Великой Отечественной войны. Именно он возглавил операцию по водружению знамени над Рейхстагом в Берлине в мае 1945 года. Но имя лейтенанта Береста официально не называлось.



Разведчики Егоров и Кантария действовали под командованием заместителя командира батальона Береста. В документах упоминались лишь их имена.



Сам Алексей Берест погиб в Ростове 3 ноября 1970 года, спасая 12-летнюю девочку из-под колес поезда.



Сегодня в Ростове есть улица и школа, носящие имя героя, а также мемориальная доска, бюст (на заводе Ростсельмаш, где он работал). Памятник герою появился в Ростове в центре микрорайона Сельмаш только в 2016 году. Увидеть Алексея Береста также можно на монументе «В борьбе против фашизма мы были вместе» в Москве. Все это произошло благодаря усилиям его дочери. Ирина Берест потратила немало усилий, чтобы подвиг ее отца не был забыт.



Пока день похорон Ирины Берест неизвестен. Скорее всего, прощание с ней пройдет 26 июня на Северном кладбище Ростова.