В Ростове с 15 июля начнётся отключение горячей воды



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Отключение горячей воды начнётся в Ростове сразу после завершения ЧМ. О дате начала опрессовки сообщили в Ростовских тепловых сетях.



Так, с 15 по 23 июля горячая вода будет отсутствовать в центре города и на Западном. В центре горячее водоснабжение отключат в границах набережной, улиц Сиверса, Маркова, Локомотивной, Мечникова, Текучева, проспектов Театрального, Шолохова, 22-й и 21-й Линий.



Подачу горячей воды приостановят также в домах по улицам Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко.

В Западном районе без горячей воды останутся жильцы домов, расположенных в границах улиц Малиновского, Доватора, Мадояна, проспекта Стачки, улиц Литвинова, 2-й Володарского, Заводской, Каширской.



Без горячей воды останутся и жители Левенцовки, а также ростовчане, проживающие на улице Пескова, в переулке Машиностроительном, улицах С. Разина, 3-й Кольцевой и Профсоюзной.

– В этот период будет проводиться гидравлическая опрессовка тепловых сетей. По завершении работ горячее водоснабжение будет восстановлено в полном объеме, – сообщили в пресс-службе Ростовских тепловых сетей.