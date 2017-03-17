В Ростове родственники погибших при крушении «Боинга» не могли разглядеть памятник за спинами госслужащих





Родные и близкие погибших при крушении «Боинга» в годовщину трагедии собирались перед памятником с самого утра. Монумент был завешен специальным чехлом, люди зябли под дождем, ожидая приезда высших чинов. Однако, когда эти самые чины приехали, родственников в прямом смысле оттеснили. В почетных первых рядах было позволено стоять только крупным госслужащим и их помощникам, трепетно держащими над ними зонтики.



Мероприятие прошло, как полагается- с громкими речами и грустной музыкой. Министр транспорта Максим Соколов рассказал о том, что в авиакомпании FlyDubai создали специальные отделы для помощи близким погибших. В ответ на это кто-то из собравшихся сказал: «Лучше бы дали по-человечески здесь постоять». Выглядывать из-за высокопоставленных спин плачущим людям было сложно. В итоге они скорбели, вместо памятника глядя на эти самые спины.



Для того, чтобы, наконец, возложить цветы на памятник свои родным и близким, людям тоже пришлось сначала подождать, пока это сделают большие начальники. И только потом простых смертных пустили к монументу.