В Ростове родные разыскивают дезориентированную пенсионерку



В Ростове-на-Дону ищут 65-летнюю женщину. С 18 декабря о местонахождении Ольги Литвин ничего не известно.



Поисковый отряд «Лиза Алерт Юг» и семья пропавшей просят добровольцев посодействовать в поисках. Женщина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.



Рост дончанки - около 178 сантиметров. У неё худощавое телосложение, голубые глаза и тёмно-русые волосы с проседью. Во что она была одета в день пропажи, неизвестно.



Любую информацию о местонахождении Ольги Литвин, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.