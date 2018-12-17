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В Ростове родные разыскивают дезориентированную пенсионерку

В Ростове родные разыскивают дезориентированную пенсионерку
В Ростове-на-Дону ищут 65-летнюю женщину. С 18 декабря о местонахождении Ольги Литвин ничего не известно.

Поисковый отряд «Лиза Алерт Юг» и семья пропавшей просят добровольцев посодействовать в поисках. Женщина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Рост дончанки - около 178 сантиметров. У неё худощавое телосложение, голубые глаза и тёмно-русые волосы с проседью. Во что она была одета в день пропажи, неизвестно.

Любую информацию о местонахождении Ольги Литвин, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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