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В Ростове рэпер Децл назвал Басту «козлом на огороде»

В Ростове рэпер Децл назвал Басту «козлом на огороде»
В Ростове рэпер Децл назвал Басту «козлом на огороде». Кирилл Толмацкий выступил для местных жителей донской столицы на улице Шаумяна 15 сентября. Во время своего концерта Децл поспорил со зрителями о месте рождения Василия Вакулено, а также оскорбил его.

- Вы прекрасно знаете, кем был Василий, и кем он является сейчас, - сказал собравшимся горожанам Кирилл Толмацкий. – Баста не ростовчанин, он из-под Краснодара. Честно, я вообще не знаю, кто это. Какой-то козел на огороде.

Ростовчанин спокойно отнесся к словам москвича. Баста выложил в своем «Твиттере» видеозапись с выступлением Децла и подписал: «Кирюшка».

Напомним, в своих публикациях в «Твиттере» Баста сравнил прическу Децла с «шевелюрой мамонтового осла», а также назвал «гермафродитом». Толмацкий обратился в суд и выиграл дело. Василия Вакуленко обязали выплатить Децлу 350 тысяч рублей.

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