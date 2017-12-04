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В Ростове разыскиваются родственники потерявшейся пенсионерки

В Ростове разыскиваются родственники потерявшейся пенсионерки

В Ростове разыскиваются родственники потерявшейся пенсионерки. 82-летнюю Олимпиаду Святец нашли на улице 1 декабря. Пенсионерка в одиночку бродила по городу.

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Юг», женщина может назвать адрес, где проживает, но ничего не говорит о близких. Сейчас волонтёры разыскивают её родственников.
«Пожилая ростовчанка дезориентирована и нуждается в медицинской помощи», - говорится в сообщении отряда.

Женщина невысокого роста, волосы с проседью, карие глаза. Всех, кому что-нибудь известно о родственниках пенсионерки, позвонить по телефону: 8 800 700 54 52.

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