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В Ростове разыскивают родственников 81-летнего пенсионера

В Ростове разыскивают родственников 81-летнего пенсионера
В Ростове разыскивают родственников 81-летнего пенсионера. Мужчина находился на перекрестке улицы Варфоломеева и переулка Скрыпника 22 февраля.

По словам очевидца – Владислава, одетый не по погоде легко мужчина брел по улице, пошатываясь и хватаясь за стены. Когда прохожие стали расспрашивать его о том, кто он и куда идет, мужчина ничего о себе сказать не мог. Однако при нем имелись документы на имя Виктора Михайловича Жлобова 1936 года рождения. Также у мужчины с собой были водительские права, пенсионное удостоверение и СНИЛС. Мужчину отвели в теплое помещение и вызвали ему скорую помощь. Прибывшие врачи диагностировали обморожение. Пенсионера отвезли в медучреждение.

Мужчина находится в 4-й больнице на улице Багатяновский спуск, 27.

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