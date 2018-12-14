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В Ростове разыскивают пропавшего без вести подростка

В Ростове разыскивают пропавшего без вести подростка
Пропавшего без вести 15-летнего подростка разыскивают в Ростове-на-Дону. Александр Циркунов ушёл из дома 15 декабря и не вернулся.

Он проживает по адресу: проспект 40-летия Победы, 103. Семья мальчика забеспокоилась, когда в тот день он не пришёл домой. Родные обратились в полицию. Они просят всех неравнодушных принять участие в поисках Александра. Он нуждается в медицинской помощи.

Подростку на вид - 16-18 лет. Его рост - примерно 190 сантиметров, телосложение плотное. Волосы русые, глаза серо-зелёные.

Когда он ушёл из дома, на нём были тёмно-синяя куртка, тёмно-синие джинсы, тёмно-синяя шапка с красной надписью и чёрные кроссовки.

Если вы что-то знаете о местонахождении Александра Циркунова, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8 (863) 249-47-02, 8-800-700-54-52 или 02.

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