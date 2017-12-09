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В Ростове разыскивает родственников пенсионерки, потерявшей память

В Ростове разыскивает родственников пенсионерки, потерявшей память

В Ростове разыскиваются родственники пенсионерки, потерявшей память. Женщину нашли прохожие 6 декабря на улице Миронова.

Пенсионерка сидела в районе дома № 6. Она ничего о себе не помнит, кроме имени — Ирина. На вид пожилой женщине — 80-85 лет, седые волосы, невысокого роста, худощавого телосложения. Есть родинка на правой щеке.

Если кто-либо узнал пенсионерку на фото или располагает какой-либо информацией о ней или её родственниках— звоните по номеру : 8-800-700-54-52.

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