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В Ростове рабочие начали разборку стен «гиперларька Бояркина»

В Ростове рабочие начали разборку стен «гиперларька Бояркина»

В Ростове рабочие приступили к разборке стен печально известного «гиперларька Бояркина», расположенного на углу улицы Московской и переулка Семашко.

Строители уже убрали остекление с одной стороны здания и приступили к разборке кирпичной кладки. Напомним, работы по демонтажу строения начались в конце января.

Как ранее писал Rostov.ru, «гиперларёк» планируется разобрать до основания, а на его фундаментах появится новое двухэтажное здание в стиле старого Ростова.

Демонтаж должен быть закончен к 17 марта. Работы по возведению нового здания планируется завершить в четвертом квартале текущего года.

В Ростове рабочие начали разборку стен «гиперларька Бояркина»В Ростове рабочие начали разборку стен «гиперларька Бояркина»В Ростове рабочие начали разборку стен «гиперларька Бояркина»В Ростове рабочие начали разборку стен «гиперларька Бояркина»В Ростове рабочие начали разборку стен «гиперларька Бояркина»В Ростове рабочие начали разборку стен «гиперларька Бояркина»В Ростове рабочие начали разборку стен «гиперларька Бояркина»

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