В Ростове рабочие начали разборку стен «гиперларька Бояркина»





В Ростове рабочие приступили к разборке стен печально известного «гиперларька Бояркина», расположенного на углу улицы Московской и переулка Семашко.



Строители уже убрали остекление с одной стороны здания и приступили к разборке кирпичной кладки. Напомним, работы по демонтажу строения начались в конце января.



Как ранее писал Rostov.ru, «гиперларёк» планируется разобрать до основания, а на его фундаментах появится новое двухэтажное здание в стиле старого Ростова.



Демонтаж должен быть закончен к 17 марта. Работы по возведению нового здания планируется завершить в четвертом квартале текущего года.



