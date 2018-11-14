В Ростове пять дней будут отключать свет



В донской столице с 19 по 23 ноября будут отключать электроэнергию. Об этом сообщает МКП «Ростгорсвет».



Так, 19 ноября света ну будет на улицах Ерёменко и Еляна с 9 до 16 часов.



Во вторник, 20 ноября, с 9 до 15 часов отключат электричество на Ерёменко и Жукова, а также в микрорайоне Левенцовском.



21 ноября на Жукова в домах № 25 и № 27/1 прекратят подачу электроэнергии с 9 до 16 часов.



22 ноября, в четверг, не будет света в то же время на улице Ерёменко в домах №№ 90, 92, 94.



В пятницу, 23 ноября, с 9 до 16 часов электричество отключат там же, на Ерёменко, в домах № 96 и № 98.



Отключения связаны с техническим обслуживанием оборудования.