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В Ростове пять дней будут отключать свет

В Ростове пять дней будут отключать свет
В донской столице с 19 по 23 ноября будут отключать электроэнергию. Об этом сообщает МКП «Ростгорсвет».

Так, 19 ноября света ну будет на улицах Ерёменко и Еляна с 9 до 16 часов.

Во вторник, 20 ноября, с 9 до 15 часов отключат электричество на Ерёменко и Жукова, а также в микрорайоне Левенцовском.

21 ноября на Жукова в домах № 25 и № 27/1 прекратят подачу электроэнергии с 9 до 16 часов.

22 ноября, в четверг, не будет света в то же время на улице Ерёменко в домах №№ 90, 92, 94.

В пятницу, 23 ноября, с 9 до 16 часов электричество отключат там же, на Ерёменко, в домах № 96 и № 98.

Отключения связаны с техническим обслуживанием оборудования.

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