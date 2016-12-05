В Ростове пьяный водитель, уходя от погони, врезался в «БМВ»



В Ростове пьяный водитель «ВАЗа», уходя от погони наряда ДПС, врезался в припаркованную во дворе иномарку.

- На улице 40-летия Победы внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль «ВАЗ-21099», который неоднократно менял траекторию движения, грубо нарушал правила и игнорировал запрещающие сигналы светофора, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Заметив, что его преследует наряд ДПС, водитель свернул в один из дворов, где допустил столкновение с «БМВ», поле чего был задержан.



Выяснилось, что за рулем автомобиля находился безработный 32-летний ростовчанин. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования. Водитель привлечен к административной ответственности по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».



По данным ГИБДД, с начала года в Ростове выявлено 85 нетрезвых водителей, 55 из которых отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении еще 8 из них были возбуждены уголовные дела за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения.



Полицейские напоминают о существовании телефона горячей линии 8-999-47-107-47, по которому можно позвонить или отправить SMS, MMS, Viber или WhatsApp и сообщить о нетрезвых водителях на дорогах города. Телефон работает круглосуточно. Конфиденциальность и анонимность гарантируется.



На горячую линию с момента начала её работы уже поступило около 1,5 тысяч звонков.