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В Ростове пьяный мужчина открыл стрельбу в магазине

В Ростове пьяный мужчина открыл стрельбу в магазине

В Ростове пьяный мужчина устроил стрельбу в магазине. Инцидент произошёл вечером 11 июня в одном из магазинов Ворошиловского района города.

У выпившего посетителя возник конфликт с продавцом. Неуравновешенный покупатель достал травматический пистолет и выстрелил в козырёк магазина, после чего скрылся. Женщина позвонила в полицию. Правоохранители установили личность мужчины и его адрес.

Однако, когда полицейские приехали домой к дебоширу, он не собирался сдаваться. Сначала мужчина спустил собаку, а потом несколько раз выстрел в металлический забор. В результате спецоперации, буйного ростовчанина удалось задержать.
- Мужчина, открывший стрельбу в магазине, задержан, - прокомментировали в ГУ МВД Ростовской области. – По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В результате происшествия, никто не пострадал, добавили в донском главке.

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