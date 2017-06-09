В Ростове пьяный мужчина открыл стрельбу в магазине





В Ростове пьяный мужчина устроил стрельбу в магазине. Инцидент произошёл вечером 11 июня в одном из магазинов Ворошиловского района города.



У выпившего посетителя возник конфликт с продавцом. Неуравновешенный покупатель достал травматический пистолет и выстрелил в козырёк магазина, после чего скрылся. Женщина позвонила в полицию. Правоохранители установили личность мужчины и его адрес.



Однако, когда полицейские приехали домой к дебоширу, он не собирался сдаваться. Сначала мужчина спустил собаку, а потом несколько раз выстрел в металлический забор. В результате спецоперации, буйного ростовчанина удалось задержать.

- Мужчина, открывший стрельбу в магазине, задержан, - прокомментировали в ГУ МВД Ростовской области. – По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



В результате происшествия, никто не пострадал, добавили в донском главке.