В Ростове пьяная девушка дважды напала на врачей «скорой»



В Ростове пьяная девушка бросалась с кулаками и угрожала расправой врачам «скорой». Яна А., которой требовалась помощь медиков, дважды набросилась с кулаками на фельдшера и водителя скорой помощи.



Инцидент произошел около 23 часов 17 января на улице Немировича-Данченко, сообщает DonDay.ru. «Скорую» вызвали прохожие, которые увидели девушку, лежавшую на обочине. По словам очевидцев, ростовчанка, которая на вид 25-30 лет, была сильно пьяна.

Когда медики прибыли на вызов, девушка отказалась от медосмотра и накинулась с кулаками на фельдшера и водителя «скорой».



Неадекватная пациентка успокоилась только когда на помощь медикам пришли сотрудники полиции. Она дала себя осмотреть, но после того, как полицейские уехали, снова набросилась на сотрудников скорой помощи. Жительница Ростова стала избивать и угрожать врачам физической расправой.



Медикам пришлось ещё раз обратиться к стражам порядка. Повторно прибывший на место происшествия наряд полиции забрал буйную пациентку в отдел.