В Ростове пройдут парады сухопутных, воздушных и морских войск





В Ростове в рамках празднования 100-летия Южного военного округа состоятся парады сухопутных, воздушных и морских войск.



Главные торжества пройдут с 3 по 5 мая. Так, 3 мая в 15 часов у здания № 2 штаба ЮВО в переулке Соборном, 96 откроют памятник «Погибшим военным строителям».



На следующий день, 4 мая, в полдень у главного здания штаба ЮВО на улице Пушкинской будет открыт комплекс памятников, символизирующих основные этапы истории военного округа.



Зрелищная программа подготовлена военными для жителей Ростова. 5 мая в 10 часов утра на Театральной площади состоится парад войск Ростовского-на-Дону гарнизона. В 13 часов в небе над городской набережной появится авиационная техника 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Вместе с тем ростовчане и гости города смогут наблюдать парад боевых кораблей. В донские воды зайдут большой десантный корабль Черноморского флота, противодиверсионный катер «Грачонок», десантный катер «Акула» и малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии.



С 12 до 16 часов в парке имени М. Горького пройдет масштабная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!». На аллеях парка гости увидят новейшие образцы вооружения и военной техники войск ЮВО. Здесь же можно будет попробовать солдатскую кашу и выпить горячего чая.



В мобильных пунктах отбора молодые люди смогут пройти первоначальное профессиональное тестирование и получить приглашение для поступления на военную службу по контракту.



В эти дни на всех площадках праздничных мероприятий музыкальное сопровождение будут осуществлять творческие коллективы Вооруженных Сил России.



Завершатся праздничные дни гала-концертом с участием звёзд российской эстрады, который начнётся в 17 часов на Театральной площади. Последним аккордом торжеств станет красочный фейерверк в 21.00.