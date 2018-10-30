В Ростове пройдёт Всероссийский фестиваль песен и танцев народов России



Фото: Grekomania.ru

В Ростове в День народного единства, 4 ноября, пройдёт Всероссийский фестиваль песен и танцев народов России.



На площади Гагарина выступят лучшие творческие коллективы Адыгеи, Крыма и Ростова. В программе номера сводного хора Ростовской области и духового оркестра штаба Южного военного округа, Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова. Начало мероприятия в 11:00.



Там же пройдёт гастрономический фестиваль «Дон гостеприимный». Ростовчане и гости города смогут отведать национальную кухню всех народов, проживающих на Дону.