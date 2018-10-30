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В Ростове пройдёт Всероссийский фестиваль песен и танцев народов России

В Ростове пройдёт Всероссийский фестиваль песен и танцев народов России
Фото: Grekomania.ru
В Ростове в День народного единства, 4 ноября, пройдёт Всероссийский фестиваль песен и танцев народов России.

На площади Гагарина выступят лучшие творческие коллективы Адыгеи, Крыма и Ростова. В программе номера сводного хора Ростовской области и духового оркестра штаба Южного военного округа, Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова. Начало мероприятия в 11:00.

Там же пройдёт гастрономический фестиваль «Дон гостеприимный». Ростовчане и гости города смогут отведать национальную кухню всех народов, проживающих на Дону.

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