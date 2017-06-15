В Ростове пройдёт тренировка системы оповещения населения в случае ЧС





В Ростове пройдёт тренировка автоматизированной системы централизованного оповещения населения в случае ЧС.



Работу электросирен и передачи информации по каналам радио и телевидению поверят 21 июня. С 11:20 до 11:40 в городе будут включены электросирены.



В городском управлении ГО и ЧС пояснили, услышав звуки сирен, ростовчане должны включить радио и телевидение. По этим каналам будет передаваться информация. Радиоприемник следует настроить на одну из программ в УКВ или FM-диапазоне и прослушать сообщение.