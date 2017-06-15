Авторизация

Регистрация
  • USD 57.74
  • EUR 64.46
Новости

Общество

0

В Ростове пройдёт тренировка системы оповещения населения в случае ЧС

В Ростове пройдёт тренировка системы оповещения населения в случае ЧС

В Ростове пройдёт тренировка автоматизированной системы централизованного оповещения населения в случае ЧС.

Работу электросирен и передачи информации по каналам радио и телевидению поверят 21 июня. С 11:20 до 11:40 в городе будут включены электросирены.

В городском управлении ГО и ЧС пояснили, услышав звуки сирен, ростовчане должны включить радио и телевидение. По этим каналам будет передаваться информация. Радиоприемник следует настроить на одну из программ в УКВ или FM-диапазоне и прослушать сообщение.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.