Авторизация

Регистрация


  • USD 63.08
  • EUR 73.75
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове пройдет сельскохозяйственная ярмарка выходного дня

В Ростове пройдет сельскохозяйственная ярмарка выходного дня

В Ростове в ближайшие выходные пройдёт сельскохозяйственная ярмарка. Продукцию донских аграриев по сниженным ценам можно будет приобрести в субботу, 28 июля.

Уличная торговля развернётся на территории стоянки у гипермаркета на 14-й Линии, 84. На ярмарке будут представлены фрукты и овощи, мясная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, а также рыба.
- В торгах примут участие сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности из районов и городов Ростовской области, - сообщили в правительстве региона.

Организаторы обещают, что цены на продукцию будут ниже рыночных на 10-15%.

Ярмарка будет работать с 7 утра до 15 часов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.