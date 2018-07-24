В Ростове пройдет сельскохозяйственная ярмарка выходного дня





В Ростове в ближайшие выходные пройдёт сельскохозяйственная ярмарка. Продукцию донских аграриев по сниженным ценам можно будет приобрести в субботу, 28 июля.



Уличная торговля развернётся на территории стоянки у гипермаркета на 14-й Линии, 84. На ярмарке будут представлены фрукты и овощи, мясная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, а также рыба.

- В торгах примут участие сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности из районов и городов Ростовской области, - сообщили в правительстве региона.



Организаторы обещают, что цены на продукцию будут ниже рыночных на 10-15%.



Ярмарка будет работать с 7 утра до 15 часов.