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В Ростове пройдет фестиваль «Рок в защиту животных»

В Ростове пройдет фестиваль «Рок в защиту животных»

В донской столице пройдет всероссийский фестиваль «Рок в защиту в животных». Мероприятие состоится 5 октября в рок-баре Badland Bar.

На фестивале «Рок в защиту животных» выступят музыкальные коллективы Ростовской области. Гости смогут услышать группы «Поколение Перемен», «ZелёныйGорошек», «Нет Неба», Ink.Visitor, GetUP и «Полярис». Помимо этого, каждый желающий сможет посетить фотовыставку «В поисках дома», поучаствовать в благотворительном аукционе, выбрать и забрать домой питомца из приюта.

Фестиваль одновременно пройдет в 65 городах России. Его цель — привлечь внимание общественности к жестокому обращению с животными и к проблемам бездомных кошек и собак.

Все деньги, собранные на фестивале, пойдут на программу стерилизации и вакцинации бродячих животных и на помощь приютам. Также организаторы мероприятия намерены донести до властей страны, что необходимо ужесточить закон об обращении с животными.

Организатором фестиваля является общественная организация «Мы&Город».

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