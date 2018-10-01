В Ростове пройдет фестиваль «Рок в защиту животных»





В донской столице пройдет всероссийский фестиваль «Рок в защиту в животных». Мероприятие состоится 5 октября в рок-баре Badland Bar.



На фестивале «Рок в защиту животных» выступят музыкальные коллективы Ростовской области. Гости смогут услышать группы «Поколение Перемен», «ZелёныйGорошек», «Нет Неба», Ink.Visitor, GetUP и «Полярис». Помимо этого, каждый желающий сможет посетить фотовыставку «В поисках дома», поучаствовать в благотворительном аукционе, выбрать и забрать домой питомца из приюта.



Фестиваль одновременно пройдет в 65 городах России. Его цель — привлечь внимание общественности к жестокому обращению с животными и к проблемам бездомных кошек и собак.



Все деньги, собранные на фестивале, пойдут на программу стерилизации и вакцинации бродячих животных и на помощь приютам. Также организаторы мероприятия намерены донести до властей страны, что необходимо ужесточить закон об обращении с животными.



Организатором фестиваля является общественная организация «Мы&Город».