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В Ростове проводится проверка по факту смерти мужчины в больнице

В Ростове проводится проверка по факту смерти мужчины в больнице

Следственный отдел по Кировскому району Ростова-на-Дону начал проверку по факту смерти мужчины в больнице.

Трагедия произошла 24 января в поликлинике № 4, рсположенной на Богатяновском спуске.
- На лестничной площадке в медучреждении обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. Погибший находился на стационарном лечении, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - В ходе осмотра места происшествия рядом с погибшим обнаружен нож. Следователем опрошены медработники, а также лица, находившиеся в одной палате с погибшим. В настоящее время в качестве одной из основных версий произошедшего следствие рассматривает самоубийство.

В следственном управлении отметили, что вместе с тем проверяются и иные возможные версии случившегося. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.

В Ростове проводится проверка по факту смерти мужчины в больнице

Напомним, по предварительным данным, погибший – 70-летний подполковник МВД. Мужчина страдал онкологическим заболеванием. Страшный диагноз бывшему сотруднику органов поставили в 2013 году. На протяжении трех лет он боролся за жизнь, но со временем боли усилились.

По одной из версий, ростовчанин сам нанес себе несколько ударов ножом. Несмотря на помощь медиков, спасти его не удалось.

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