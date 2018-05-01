В Ростове прошла ночная репетиция парада



3 мая в центре Ростова прошла ночная репетиция парада Победы.



В генеральной тренировке приняли участие более 2,6 тысячи военнослужащих Южного военного округа и около 70 единиц техники.



Открывали парад девушки-барабанщицы из Белокалитвинского кадетского корпуса. После шествия строевых колонн по Театральной площади проехала военная техника. В этом году впервые в Ростове механизированную колонну возглавили легендарные танк Т-34 и БМ-13 «катюша».







За ними проследовали около 70 единиц современного вооружения и военной техники. На репетиции ростовчане смогли увидеть бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3, танки, ракетные комплексы и другую технику.







Напомним, 5 мая в Ростове пройдёт военный парад, а также демонстрационный показ кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии. На городской набережной состоится пролет боевой авиации.



