В Ростове прошёл первый мастер-класс по игре на глюкофонах

Музыкант Олег Костюков показал свои «глюки», продемонстрировал, как они звучат, и предложил всем желающим сыграть на них.



«Глюки» - это «глюкофоны», тональные лепестковые барабаны, один из самых молодых музыкальных инструментов на Земле. «Глюк» - по-немецки счастье. Но, возможно, он получил такое название потому, что игра на нём погружает в особое состояние. «Когда я настраиваю инструменты, я сам погружаюсь в него, и не замечаю, как летит время», - признаётся Олег.



Изобрёл глюкофон доминиканский перкуссионист Фелле Вега. Он придумал прорезать лепестки в обычном…газовом баллоне и сыграть на нём. Именно поэтому в Европе и Америке этот инструмент получил название tank-drum (от слова tank - «баллон»). Сам Олег познакомился с глюкофоном прошлым летом. Он шёл по Пушкинской и, услышав волшебный звук этого инструмента, влюбился в него навсегда.

- Я всю жизнь экспериментировал с извлечением звука из всего, что может его издавать, - говорит Олег Костюков. - Создание этого музыкального инструмента стало очередной попыткой сделать что-то новое и найти новое внутри себя. Я был в полном восторге от процесса и от полученного результата. А сейчас я изготавливаю глюкофоны для других людей, каждый из которых находит в его звуках что-то своё.



По словам ростовского музыканта, за время недолгого существования глюкофон успел заметно преобразиться. Работа над его совершенствованием продолжается и в мастерской Олега.

- У меня есть мечта - показать свои глюкофоны их создателю, чтобы он увидел, до какого совершенства дошёл инструмент, - говорит он.







Внешне современный глюкофон похож на летающую тарелку. Это две соединённые друг с другом металлические полусферы. На той, что снизу, есть резонирующее отверстие, разряжающее звуковое напряжение на выходе. На той, что сверху, - вырезанные руками мастера лепестки. Они могут быть разных размеров. От площади лепестка зависит тональность: чем он меньше, тем выше звучит. Количество лепестков варьируется от восьми до 12. В зависимости от комбинаций использованных нот получается тот или иной музыкальный строй. Часто он имеет национальную принадлежность: персидский, японский, арабский…



Играть на «глюке» можно пальцами и палочками. Их делают из обычных палочек для суши и двух мячиков-попрыгунчиков. Глюкофоны бывают большие, тяжёлые, и маленькие, лёгкие. По звуку они чем-то похожи на ханг. Но в отличие от своего большого брата, более доступны. В мастерской Олега глюкофон стоит от шести до 11 тыс. руб. По сравнению с хангом, цена на который начинается с 60 тысяч, это не так уж и дорого.







Этот инструмент идеально подходит для медитаций, общения с пространством, звукотерапии и звукового массажа, релаксации и избавления от депрессии, связи с космосом и самопознания. Никаких специальных навыков для игры на «глюке» вам не потребуется. Просто включите одну из своих любимых композиций. Устройтесь с глюкофоном в уютном месте. Извлекайте звук в такт музыке. Даже не имея музыкального образования и слуха, вы сможете сыграть на нём красивую мелодию.

- Меня очень вдохновляет, когда появление глюкофона меняет что-то в жизни людей, потому что я делаю их своими руками индивидуально для каждого, и чувствую свой вклад и ответственность за эти изменения, - говорит Олег Костюков.



