В Ростове прошел митинг против повышения пенсионного возраста

В акции протеста приняли участие несколько сотен человек.



В субботу, 22 сентября, по всей стране проходили митинги против повышения пенсионного возраста. В донской столице акция протеста прошла рядом с Дворцом спорта на переулке Халтуринском.



Жители Ростова собрались на площадке около 11 утра. У многих в руках были плакаты с протестными высказываниями. Акция объединила ростовчан разных поколений – от студентов до тех, чью пенсию накануне завершение трудовой деятельности реформа откинула на несколько лет.

- Я пришел сюда, чтобы выразить свое несогласие с повышением пенсионного возраста. Сидеть дома и отмалчиваться, я считаю, неправильным, - прокомментировал один из присутствующих 47-летний Валерий. – Я работаю дальнобойщиком, уже сейчас чувствую, что дальние поездки сильно утомляют. Смогу ли я в 63 года еще крутить баранку? Я не уверен. Но как я тогда помогу своей семье? Если не смогу работать и пенсию не буду получать?



У 33-летней Татьяны двое маленьких детей. 2-летний Саша и 5-летняя Лена. С младшим дома остался сидеть папа, а ростовчанка вместе с дочкой пришла на митинг.

- По этому закону жить нам и нашим детям. Мы не можем остаться в стороне. Правительство должно нас услышать, невозможно принимать закон, против которого люди во всей стране, - говорит Татьяна. – У меня двое маленьких детей. Я не знаю, как сложится их судьба. Мне бы, конечно, хотелось помогать им по мере сил столько, сколько будет возможность. Да, сейчас многие пенсионеры работают, для них это как раз возможность помочь своим внукам. Но у нас и это забирают, делая каторжниками до конца своих дней.



Все желающие могли выступить перед собравшимися на импровизированной сцене, которой послужили ступеньки дворца спорта. Увеличение пенсионного возраста на акции часто называли геноцидом народа. Были слышны и другие лозунги: «Президент не прав! Мы не рабы!», «Бей тревогу молодежь, проморгаешь - пропадешь».



Митинг продлился около полутора часов. За это время его участниками стали порядка 500 человек.



22 сентября митинги против пенсионной реформы прошли также в Красноярске, Барнауле, Абакане, Омске, Иркутске и других крупных городах страны, в том числе в Москве.



Напомним, что сейчас законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет готовится к принятию во втором чтении.