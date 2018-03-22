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В Ростове прокат авто во время ЧМ подорожает в семь раз

В Ростове прокат авто во время ЧМ подорожает в семь раз
В 6,7 раза увеличится стоимость аренды машины в донской столице во время проведения мундиаля. К такому выводу пришли аналитики интернет-сервиса OneTwoTrip.

Эксперты сравнивали предложения арендодателей в аэропортах городов-организаторов турнира.

Выяснилось, что самый дорогой тариф установили в Екатеринбурге. В столице Урала цена аренды повысится в 7,7 раза. Вторую строчку в рейтинге портала занял Ростов-на-Дону. В нашем городе стоимость услуги поднимется в 6,7 раза. Замыкает тройку Казань с показателем в 6,5 раза.

Отмечается, что подобный рост цен обусловлен большим наплывом туристов, которые хотят передвигаться «своим ходом». Многие пользователи бронировали авто за несколько месяцев.

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