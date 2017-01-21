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В Ростове произошло ДТП с участием «скорой»

В Ростове произошло ДТП с участием «скорой»

В Ростове произошло ДТП с участием кареты скорой помощи.

Спецавтомобиль и «ВАЗ-2107» столкнулись днем 21 января на пересечении улицы Белорусской и Мезенского переулка.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГИБДД Ростовской области. – Оба транспортных средства получили механические повреждения.

За рулем автомобиля скорой помощи находился 58-летний водитель, «семеркой» управлял 27-летний молодой человек.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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