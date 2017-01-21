В Ростове произошло ДТП с участием «скорой»





В Ростове произошло ДТП с участием кареты скорой помощи.



Спецавтомобиль и «ВАЗ-2107» столкнулись днем 21 января на пересечении улицы Белорусской и Мезенского переулка.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГИБДД Ростовской области. – Оба транспортных средства получили механические повреждения.



За рулем автомобиля скорой помощи находился 58-летний водитель, «семеркой» управлял 27-летний молодой человек.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.