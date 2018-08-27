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В Ростове продлён режим чрезвычайной пожароопасности

В Ростове продлён режим чрезвычайной пожароопасности
Фото: Kp.md

Режим чрезвычайной пожароопасности, накладывающий ряд ограничений, продлён в Ростове.

По информации Ростовского гидрометцентра, жаркая и сухая погода сохранится в донской столице до 1 сентября. В связи с этим спасатели просят горожан не разводить костры, не сжигать мусор и сухую растительность. Как отмечают в Управлении ГО и ЧС, в таких условиях к масштабному пожару может привести любая искра, непотушенный окурок, тлеющие угли на мангале.

Напомним, 28 августа в Ростове произошло три крупных ландшафтных пожара. Практически одновременно в нескольких районах города загорелись сухая трава и мусор. В ЖК «Суворовском» площадь пожара составила 2 000 квадратных метров. Примерно такая же территория выгорела в «Левенцовском». Потушить пожар удалось только спустя несколько часов.

Ещё один пожар в тот же день произошёл в Кумженской роще. Возгорание стало самым крупным. Спасатели боролись с огнём на протяжении всей ночи. К 23 часам роща полыхала на площади 10 гектаров.

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