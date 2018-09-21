Авторизация

Регистрация


  • USD 66.25
  • EUR 78.08
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове продают мячи с автографами сборных Чехии и России за миллион

В Ростове продают мячи с автографами сборных Чехии и России за миллион
В Ростове продают два мяча с автографами сборных России и Чехии за миллион рублей. Соответствующее объявление размещено на популярном ресурсе.

По словам продавцов Елены и Германа, на мячах есть подписи всех игроков чешской и российской команд. Они отметили, что могут предоставить потенциальному покупателю информацию, подтверждающую подлинность предметов.

– Стоимость вполне оправданна. На мячах оставили подписи очень известные футболисты сборных. У нас есть фото и видео, на которых запечатлен этот момент, – отметила Елена.

Она рассказала, что можно купить мяч и подешевле. Экземпляр с автографами футболистов «Чайки» из села Песчанокопское обойдется в 150 тысяч.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.