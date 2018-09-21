В Ростове продают мячи с автографами сборных Чехии и России за миллион



В Ростове продают два мяча с автографами сборных России и Чехии за миллион рублей. Соответствующее объявление размещено на популярном ресурсе.



По словам продавцов Елены и Германа, на мячах есть подписи всех игроков чешской и российской команд. Они отметили, что могут предоставить потенциальному покупателю информацию, подтверждающую подлинность предметов.



– Стоимость вполне оправданна. На мячах оставили подписи очень известные футболисты сборных. У нас есть фото и видео, на которых запечатлен этот момент, – отметила Елена.



Она рассказала, что можно купить мяч и подешевле. Экземпляр с автографами футболистов «Чайки» из села Песчанокопское обойдется в 150 тысяч.