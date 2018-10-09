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В Ростове продают две почтовые советские марки за три миллиона рублей

В Ростове продают две почтовые советские марки за три миллиона рублей
В Ростове продают две почтовые советские марки за три миллиона рублей. Соответствующее объявление опубликовали на популярном ресурсе.

Продавец предлагает желающим приобрести марку «Вооруженным силам СССР - слава» за полтора миллиона рублей. Еще столько же он надеется получить за знак почтовой оплаты «СССР».

– Это очень старые и редкие марки, – сообщил автор объявления. – Они были выпущены в 1976 году. С тех пор прошло более сорока лет, однако экземпляры сохранились в идеальном состоянии.

Отметим, владелец не уточнил, почему решил продать столь ценные знаки почтовой оплаты.

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