В Ростове пристав требовал с должника взятку в 200 тыс.руб.



В Ростове судебный пристав требовала с должника взятку в размере 200 тыс.руб. За эти деньги она пообещала прекратить исполнительное производство и снять арест с имущества и счетов ростовчанина.



В отношении судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на получение взятки», а в отношении посредника - специалиста 2 разряда Октябрьского районного отдела судебных приставов Ростова по статье «Посредничество во взяточничестве».

- По версии следствия, в начале ноября 2016 года судебный пристав-исполнитель при посредничестве своего знакомого потребовала от мужчины 200 тыс. руб. за незаконное прекращение исполнительного производства и снятие арестов с имущества и счетов должника, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области. - Однако получить взятку пристав-исполнитель не успела, так как посредник был задержан сотрудниками полиции.



Посредник находится под подпиской о невыезде, так как активно помогает следствию, а бывший судебный пристав-исполнитель задержана и сейчас решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.