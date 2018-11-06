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В Ростове приостановили деятельность колледжа спасателей за отсутствие лицензии

В Ростове приостановили деятельность колледжа спасателей за отсутствие лицензии
В Ростове-на-Дону из-за отсутствия лицензии приостановили деятельность колледжа противопожарной и спасательной служб. Такое решение было принято в Октябрьском районном суде. Информация об этом появилась на сайте прокураторы Ростовской области 7 ноября.

В июле в Рособрнадзоре выяснили, что с 2015 года колледж работает без лицензии. При этом студенты продолжали исправно оплачивать обучение. За три года руководитель образовательного учреждения получил от них 11 миллионов рублей.

После жалобы Рособрнадзора в колледже прошла прокурорская проверка. Правоохранители обратились в суд с требованием запретить учебную деятельность по направлениям «Основное образование» и уровню «Профессиональное образование».

– В Октябрьском суде требования прокурора удовлетворили. В настоящее время возбуждено исполнительное производство. По материалам прокурорской проверки завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», – сообщили в прокуратуре Ростовской области.

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