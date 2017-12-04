В Ростове приняли закон «о погорельцах»





Депутаты донского Заксобрания 6 декабря во время внеочередного заседания приняли областной закон, специально разработанный для помощи ростовчанам, пострадавшим в результате крупного пожара 21 августа.



Закон, во-первых, предусматривает, что пострадавшие могут претендовать на получение единовременной социальной выплаты на покупку или строительство жилья. Во-вторых, право предоставлять соцвыплаты, равно как и определять условия и порядок их получения, передано администрации Ростова. В-третьих, закон позволяет городским властям на местном уровне установить дополнительные меры поддержки погорельцев.



На основе нового закона будут сформированы муниципальные правовые акты, которые помогут реализовать те обещания, которые давали пострадавшим ростовчанам. В них будут закреплены несколько параметров. Так, деньги на покупку жилья получат те жители, которые постоянно проживали на момент происшествия в сгоревшем доме. Само помещение должно быть признано непригодным для проживания. Напомним, всего после пожара 163 дома были признаны непригодными для проживания.



Выплаты будут предоставляться отдельно каждой семье. Ещё одно условие - это то, что семьи должны реально нуждаться в улучшении жилищных условий, то есть не иметь никакого другого жилья либо если его площадь меньше социальной нормы. На сегодняшний день социальная норма – это 33 кв. м на одного человека, 42 кв. м - на двоих и если семья из трех и более человек, то по 18 кв. м - на каждого члена семьи.



Согласно принятому закону каждая пострадавшая семья получит выплаты, рассчитанные исходя из средней рыночной цены одного квадратного метра жилья в Ростове, установленной областным министерством строительства. С учётом доплат, которые установят на муниципальном уровне, стоимость квадратного метра составит 46 800 рублей. При этом выплаты на покупку жилья будут осуществляться, исходя из социальной нормы предоставления жилья.



Ещё один важный момент: ростовчане смогут потратить выделенные деньги либо на покупку, либо на строительство жилья.



Напомним, после пожара 692 человека заявили об утрате имущества. Из них 361 человек сразу подтвердили право на получение мер соцподдержки, так как у них были в порядке все документы. 127 человек имеют иное благоустроенное жилье более социальной нормы. У 204 человек не было постоянной регистрации в зоне пожара.



По состоянию на 5 декабря в суды с заявлениями об установлении факта проживания обратился 131 человек. В отношении 112 из них уже вынесены положительные судебные решения, двум гражданам судом отказано, семь человек самостоятельно отозвали свои заявления из суда.