В Ростове приготовились завешивать фасады исторических зданий баннерами





В преддверии чемпионата мира по футболу в Ростове приготовились завешивать фасады зданий в исторической части города баннерами.



Не успев отреставрировать здания, чиновники решили спрятать их от лишних глаз под невзрачное полотно. Первым готовятся завесить знаменитый дом Врангеля в переулке Газетном. Вокруг здания уже установили рамы под баннер. Богатый декор исторического здания вскоре скроется от взгляда окружающих.

- У здания все еще крепкий и добротный фасад, колоритная лепнина и яркий исторический бэкграунд. Возле этого примечательного дома часто останавливаются прохожие, с интересом рассматривают, фотографируют его или запечатлевают себя на его фоне, - говорит руководитель объединения «МойФасад» Роман Бочарников. - Всю эту благородную седину теперь хотят скрыть от глаз горожан и гостей Ростова под «фиговым листом», вопреки собственным представлениям о «благолепии». Вряд ли кто-то захочет фотографироваться потом на фоне дешевого баннерка.







Естественная художественная винтажность старинных зданий, уникальная лепнина создают особый исторический шарм, неповторимый колорит, свойственный только данному конкретному месту. Второго такого в мире нет. В этом и заключается его уникальность, это и притягивает туристов.







Сотни европейских городов, таких как Рим и Флоренция, Барселона и Лиссабон, Париж и Лион, не стесняются своей потертой старины, а наоборот, всячески её подчеркивают. По мнению представителей общественности, что и следовало бы завесить баннерами, так это высотки, которые, как бельмо, торчат то тут, то там в исторической части города. Или прикрыть халтуру, названную ремонтом, сразу на трёх объектах по улице Баумана: дом № 43 (дом купца Попова), № 47 (Доходный дом Бойченко) и № 52 (здание богадельни при старообрядческой церкви).







Ростовчане просят оставить дом Врангеля, как и другие здания, которые ждёт та же участь, в покое, и не уничтожать остатки исторической фактуры города. Неразумное и безвкусное стремление спрятать подлинную историю за стыдливой ширмой приведёт лишь к ухудшению внешнего вида улиц. Пусть дома радуют глаз своей стариной, не изгаженной неумелым новоделом или стыдливыми занавесочками, и спокойно ждут грамотной реставрации. Иначе, руководствуясь этой логикой, впору на всём протяжении улицы Станиславского натянуть один огромный баннер, поскольку десятки домов там так и не дождались реставрации.





Исторический центр Барселоны



Как добавил Роман Бочарников, ряд объектов, возможно, и следует спрятать под баннер, например, доходный дом Павленковой на Станиславского, 36. Но подходить к этому процессу нужно избирательно. Дом Врангеля как раз прятать не нужно, так как его внешний вид, даже в таком состоянии, только украшает эту часть улицы и создает свой колорит. К тому же это знаковый для Ростова объект, одна из визитных карточек старого города.