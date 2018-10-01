В Ростове при столкновении маршрутки и легковушки пострадали пассажиры



В Ростове-на-Дону при столкновении маршрутки № 78 и минивэна пострадали пассажиры общественного транспорта. Авария случилась 3 октября на улице Шеболдаева.



По предварительным данным, 54-летний водитель автобуса «Хендай Каунти» не справился с управлением. После этого маршрутка столкнулась с «Хонда ФР».



– В результате ДТП травмы получили два пассажира автобуса «Хендай Каунти». Пострадавших доставили в больницу, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.