Авторизация

Регистрация
  • USD 58.13
  • EUR 69.77
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0

В Ростове предложили запретить движение большегрузов по улицам города

В Ростове предложили запретить движение большегрузов по улицам города
В Ростове предложили запретить движение большегрузов по улицам города. Петицию о необходимости нововведений разместил Олег Легкобитов на портале «Активный ростовчанин». Мужчина считает, что фуры в донской столице мешают ростовчанам отдыхать, а также наносят вред дорожному покрытию в городе.

- Движение большегрузов в спальных районах Ростова разрушает инфраструктуру, - написал горожанин в петиции. - Водители фур часто паркуются на улицах Северного жилого массива. Они мешают коммунальным службам по уборке города нормально работать.

По мнению местного жителя, благодаря новому запрету, в городе будет тратиться меньше средств на ремонт дорог.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.