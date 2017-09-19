В Ростове предложили запретить движение большегрузов по улицам города



В Ростове предложили запретить движение большегрузов по улицам города. Петицию о необходимости нововведений разместил Олег Легкобитов на портале «Активный ростовчанин». Мужчина считает, что фуры в донской столице мешают ростовчанам отдыхать, а также наносят вред дорожному покрытию в городе.



- Движение большегрузов в спальных районах Ростова разрушает инфраструктуру, - написал горожанин в петиции. - Водители фур часто паркуются на улицах Северного жилого массива. Они мешают коммунальным службам по уборке города нормально работать.



По мнению местного жителя, благодаря новому запрету, в городе будет тратиться меньше средств на ремонт дорог.