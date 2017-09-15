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В Ростове предложили ввести правила поведения в общественном транспорте

В Ростове предложили ввести правила поведения в общественном транспорте
В Ростове предложили ввести правила поведения в общественном транспорте. Петицию о необходимости нововведений горожанка Наталья Бронникова разместила на сайте Change.org. Автор инициативы уверена, что сейчас культура поведения в транспорте донской столицы оставляет желать лучшего.

- Иногда езжу в общественном транспорте с ребенком и каждый раз меня крайне возмущает отсутствие культуры вождения и поведения в общественном транспорте, особенно в маршрутных такси, - отмечает Наталья. - Водитель может себе позволить на всю громкость слушать музыку, разговаривать по телефону (используя нецензурную лексику), хамить пассажирам, курить и т. д.

Ростовчанка утверждает, что горожане, передвигающиеся в автобусах и маршрутках, также неуважительно относятся друг к другу.

- Пассажиры во весь голос разговаривают по телефону и слушают музыку при помощи наушников, но звуки все равно слышны рядом сидящим людям, - жалуется автор. - Самое неприятное, что уступить свое место пожилому человеку, беременной женщине или маленькому ребенку считается подвигом.

По словам Натальи, властям Ростова-на-Дону необходимо разработать документ, регулирующий поведение людей в городском транспорте. Она считает, что подобный нормативный акт улучшит качество сервиса в общественном транспорте.

Пока петиция жительницы донской столицы получила поддержку немногих. «За» проголосовали всего шесть человек.

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