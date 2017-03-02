В Ростове предложили создать сеть метробусов





В Ростове предложили создать сеть метробусов. Такую инициативу опубликовал 2 марта на портале «Активный ростовчанин» житель города Степан Сушко.

«Предлагаю взять за основу трассировку проекта метро для создания в Ростове метробуса (аналогичного таковым в Стамбуле, Куритибе, Уфе) как максимум, либо схемы опорных маршрутов с высокочастотным движением автобусов большой вместимости (аналогичных созданным в Москве, Волгограде) как минимум»,- написал ростовчанин в своей инициативе.





Метробусы- это особый вид общественного транспорта. От обычных автобусов они отличаются большей скоростью, надежностью и провозной способностью. Двигается такой транспорт по специальным выделенным полосам. Такая система уже действует в городе Уфа.

- Метробус требует относительно небольших вложений в инфраструктуру,- считает Степан.



По мнению ростовчанина, создать такую сеть в южной столице гораздо проще и дешевле, чем метро.



